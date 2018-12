× Erweitern Foto: Jills, pixabay.com, gemeinfrei Gaywerk

Der Klassiker zum Weihnachtsfest ist das Mega X-Mas Gaywerk im Mannheimer Connexion. Wer also am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages genug von Tannenduft, Kling-Glöckchen-Klingelingeling, Gänsebrust und Spekulatius hat, ist hier genau richtig: Party-pur in den Hallen des MS Connexion. Die Jail’s Bar ist natürlich auch mit von der Partie!

25.12., MS Connexion, Angelstr. 33, Mannheim, 22 Uhr,www.facebook.com/Gaywerk/