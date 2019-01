Lovepop vs. Loveshack

× 1 von 2 Erweitern Foto: lovepop.info Mario × 2 von 2 Erweitern Foto: lovepop.info Lovepop DJ NT Prev Next

Zwei Floors, zwei DJs – eine Party: Die Stuttgarter Lovepop-Sause bringt am 12.1. wie jeden Monat Indie-, Pop- und Dance-Sounds zusammen. Resident-DJ NT hat seinen geliebt-fluffigen Wildstyle-Indie-Pop-Mix im Gepäck – und da findet Rihanna ebenso Platz wie Deichkind, Sia und Missy Eliott. Als Gast-DJ ist DJ Mario aka Kuschelzombie an den Decks; mit gestähltem Bizeps lässt er unter dem Motto „Party like it’s 1984“ den wilden Part des 80er-Sounds aufpoppen: Rock, Pop und NDW. Gratis-Welcomeshots gibt’s bis Mitternacht!

12.1., White Noise, Eberhardtstr. 35 (Innenhof Schwabenzentrum), Stuttgart, 23 Uhr, www.lovepop.info