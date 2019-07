Lovepop vs. Pink 90’s

× Erweitern Foto: Lovepop.Info Lovepop DJ Mario DJ Mario spielt auf dem zweiten Floor der Stuttgarter Lovepop-Party

Lovepop-Fans jubeln: Im Juli gibt’s neben dem regulären Lovepop-Termin am 13.7. einen zweiten Termin, das CSD-Special am 27.7..

Resident-DJ NT holt DJ Mario ins Boot, der bei der Lovepop-Ausgabe im Januar mit seinem „Loveshack“-Floor bereits die Meute zum Toben und Schwitzen brachte. Jetzt stehen die Zeichen auf Pink 90s: Pop, Rock, Eurodance und alles zwischen Bad Taste und Kulthit schallt aus den Lautsprechern – This is the Good Life! Auf dem zweiten Floor den nicht minder wilden Mix aus Indie, Pop, Classics und Hip Hop mit Oberguru NT.

13.7., White Noise, Eberhardstr. 35 (Innenhof Schwabenzentrum), Stuttgart, 23 Uhr, www.lovepop.info