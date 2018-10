Lovepop in neuer Location

× 1 von 3 Erweitern Foto: Sebastian Luty Photography Lovepop Martin Rapp × 2 von 3 Erweitern Foto: lovepop.info Lovepop Kev Cue × 3 von 3 Erweitern Foto: White Noise Lovepop Imposant: DJ-Pult im Whitenoise Prev Next

Die Lovepop-Party bekommt ein neues Zuhause: Ab Oktober startet die fidele Pop-und-mehr-Party im schicken White Noise Club in der Stuttgarter Innenstadt, unweit der U-Bahn-Haltestelle Rathaus im Innenhof des Schwabenzentrums. Lovepop-Fans müssen auf nichts verzichten: Wie gewohnt gibt es zwei Floors mit unterschiedlicher Musik. In der eher gemütlich gehaltenen Bar des White Noise tobt Lovepop-Resident NT mit seiner bunten Mischung aller Genres von Pop über Hip Hop, Dance und Indie bis zu Electro. Zur Einweihungsfeier bekommt NT Unterstützung von DJ Kev Cue aus dem Mad Club in Lausanne. Der zweite Floor samt Raucherbereich befindet sich im mit Sichtbeton eher minimalistisch gehaltenen Clubraum des White Noise – den muss man gesehen haben! DJ Martin Rapp gibt hier seinen Einstand und pumpt Elektronische House- und Techbeats und lässt somit nicht nur den Beton schwingen! Auch wieder mit dabei: Das Team des CSD Stuttgart mit Welcome-Shots.

13.10., White Noise, Eberhardstr. 35 – 37, Stuttgart, 23 Uhr,www.lovepop.info