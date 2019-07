× Erweitern Foto: Antonio Hant Corallo - Elephant Studio LoveFamilyPark

Love, Peace and Unity! Das elektronische Open-Air-Festival Love Family Park macht auch im 23. Jahr seines Bestehens seinem Namen alle Ehre: Die Family ist die friedliche, housevernarrte Crowd, die zusammen mit ihren musikalischen Helden, zu denen Techno-Mitbegründer wie Sven Väth, Ricardo Villalobos oder Chris Liebig ebenso gehören wie die Generation der Newcomer – Charlotte de Witte, Jamie Jones oder Peggy Gou, und alle feiern in diesem Jahr ihr Debüt am Rüsselsheimer Mainufer. Gut 20 Künstler und Künstlerinnen feiern Unity, das gibt viel frischen Wind auf dem idyllisch gelegenen Festivalort, mitten in der Natur mit Flussnähe. Und davon bekommt man sogar etwas mit, denn der Love Family Park ist ein Tagesfestival. Und über allem schwebt die Liebe ...

27.7., Mainvorland, Rüsselsheim, 10 – 22 Uhr, mehr Infos und Tickets über www.lovefamilypark.com