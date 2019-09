× Erweitern Foto: Lisa-Marie Riebeck, imr-photography.com DJ Optimica

DJ Optimica und Kollege flo Schwarz liefern den Soundtrack für die extralange Partynacht LOAD. Gemeinsam pumpen sie House, Techno und Progressive auf den Dancefloor der bluebar, die frenetische Crowd hat die Hands up in the Air – und das bis in die späten Morgenstunden. „Ich bin von vielen tollen DJs auf geniale musikalische Reisen geschickt worden – und das will ich auch machen: Den Menschen mit meiner Musik unvergessliche Nächte bescheren“, sagt András Marsí alias Optimica. Sein Name ist übrigens eine Referenz an den durchweg positiven Sound seiner Sets. Auf geht’s!

14.9., bluebar, Alte Gasse 34, Frankfurt, 23 Uhr, www.facebook.com/bluebarffm/, Link zur Veranstaltung