× Erweitern Foto: andreas160578, pixabay.com, gemeinfrei LKlang

Das L/Klang-Kombinat probiert nach der längeren Sommerpause neue Locations aus und lädt am 9.2. zur ersten Session im Eros49. Der coolen Nachtclub-Atmosphäre setzen die DJs Lady Kunterbunt und Janet Maier ihren Mix aus Crossover, Freestyle und Classic House entgegen. All genders are welcome!

9.2., Eros49 (Black Russian Bar), Elbestr. 49, Frankfurt, 22 Uhr, www.facebook.com/L.KLNG1/, Link zur Party