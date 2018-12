× Erweitern Foto: SharonMcCutcheon, pixabay.com, gemeinfrei LetsGoQueer

Die coole Party im Wiesbadener Kesselhaus beschert allen Party-Hoppern an den Weihnachtsfeiertagen ein besonderes Geschenk: Zusätzlich zum regulären Termin am 1.12. gibt’s einen zweiten Termin am zweiten Weihnachtsfeiertag – das „XXXMas Cumtogether“ ist eine gute Gelegenheit für alle „Weihnachtsurlauber“, alte Freunde zu treffen und sich schon mal für die Silvesterfestivitäten einzugrooven. Auf dem Dancefloor läuft der beliebte Mix aus 80er und 90er Pop, Gay-Classics, R’n’B und das Beste von heute. Im Januar gibt’s dafür keinen „Let’s go queer“-Termin ...

26.12., Kesselhaus, Schlachthofgelände, Murnaustr. 1, Wiesbaden, 23 Uhr, www.facebook.com/lgqwi/