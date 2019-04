× Erweitern Foto: Miss Mary „Koninginnedag“

Es ist eine feststehende Tradition: Am 30.4. wird der holländische Koninginnedag im Schwejk gefeiert! Eine super Gelegenheit für Chefin Linda, ihre Dekokünste erneut unter Beweis zu stellen (wobei man daran noch nie gezweifelt hat), und natürlich ein beliebter Anlass, sich ausgelassen im Schwejk bei Tulpen, Genever und viel Oranje-Flair zum Feiern zu treffen. Merke: In den Niederlanden gehört unter guten Freunden „een zoen“ (ein Küsschen) zum feinen Ton! Tipp: Der Vorverkauf für das „Schiff namens Linda“, das am 7.7. „in Zee“ sticht, hat bereits begonnen.

30.4., Schwejk, Schäfergasse 20, Frankfurt, 18 Uhr, www.schwejk-frankfurt.de