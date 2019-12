Jingle Bells: Der FVV feiert!

× Erweitern Foto: sky project FVV Jingle Bells

Das Jahr ist nicht komplett ohne Jingle Bells: Die Abschlussparty des X-Mas-Turniers des Sportvereins FVV, zu dem vom 6. bis 8.12. knapp 1.000 queere Sportler und Sportlerinnen aus ganz Europa in Frankfurt zu Gast sein werden, ist das Community-Highlight der Vorweihnachtszeit – nicht zuletzt auch wegen des hohen internationalen Flirtfaktors der Party.

Die sportliche Crowd feiert in diesem Jahr im Velvet Club, der mit vier Ebenen und zwei Tanzflächen genug Platz zum Tanzen, Toben, Zwinkern und Anmachen bietet. Für den korrekten Sound sorgen die vier DJs Mark Hartmann, Kriss Tuffer, Dommy Dean und Marcel Perez mit einem bunten Musikmix, angefangen von Party- und New Dance Charts bis hin zu satten House- und Elektro-Beats.

Für alle, die keine Turnierteilnehmenden sind, empfiehlt sich der Ticketvorverkauf; Karten gibt’s im Lucky’s und in der Metropol Sauna, oder online über die Jingle Bells-Website, über www.club78.de oder facebook.com/club78Frankfurt/. Get on up!

7.12., Velvet, Weißfrauenstr. 12 – 16, Frankfurt, 21:30 Uhr, www.jingle-bells-party.de