Die „Human“-Partyreihe geht in die nächste Runde und lädt unter dem Motto „Be You – Love is Love“ alle queer-fühlenden und- denkenden Menschen zum entspannten Party-Hop. DJ Eye Liner mixt Black, House, Pop, Classics und Elektro-Tunes auf dem Dancefloor, das Team mixt Cocktails und Longdrinks an der Bar und die Gäste bringen einfach gute Laune und Lust auf Feiern mit! Rundes Ding!

14.9., Kreativfabrik, Murnaustr. 2, Wiesbaden, 22 Uhr, www.human-lgbtq.de