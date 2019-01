× Erweitern Foto: PublicDomainPictures, pixabay.com, gemeinfrei HImbeer

Mit guten Traditionen muss man nicht brechen, und somit wird es auch die Himbeerparty 2019 wieder regelmäßig in der Alten Feuerwache Mannheim geben. Zum Jahresstart lautete das Motto natürlich „Welcome 2019“, und mit dem richtigen Himbeer-Partysound-Mix, einer ausgelassenen Crowd und coolen Drinks an den Himbeer-Bars ist der Abend wie immer ein Must in Mannheim.

26.1., Alte Feuerwache, Brückenstr. 2, Mannheim, 22 Uhr, www.himbeer.de