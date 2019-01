× Erweitern Foto: mayenco, pixabay.com, gemenfrei Heaven

Groß, schön – und vor allem mitten in der Mannheimer City, unweit des Hauptbahnhofs, liegt der Club Baton Rouge, in dem die Heaven – open minded Party am zweiten Samstag jeden Monats steigt.

Auf den drei Floors mit unterschiedlichen Musik-Styles (Pop, Charts, R’n’B und Dance auf dem Main Floor, 80er und 90er auf dem zweiten Floor und Electro in der Bar) ist für jeden was dabei – und vor allem gibt’s viel Platz zum Flirten.

Im Januar sorgen DJane Anna Andersson mit ihrem Pop- und Charts-Set und DeeJay AnDee mit Hits der 80er und 90er für Druck auf der Tanzfläche. Nicht verpassen!

12.1., Baton Rouge, O7 17, Mannheim, 23 Uhr, www.heaven-party.de