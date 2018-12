Guten Rutsch!

× Erweitern Foto: nickgesell, pixabay.com, gemeinfrei Silvester 2018

Da knallen die Korken: Zum Jahreswechsel gibt’s im GAB-Land wieder jede Menge feiner Partys zum Rein- und Weiterfeiern. Checkt unsere Silverster-Partytipps!

-

Crazy Flamingo: Silvester in der 22nd Lounge & Bar

× Erweitern Foto: Melia Crazy Flamingo Crazy Flamingo-Party in der 22nd Lounge & Bar, Innside Frankfurt Eurotheum

Die schicke 22nd Lounge & Bar im 22. Stock des Eurotheums ist die exklusive Location für die feine „Crazy Flamingo“-Silvesterparty. Mit dabei ist ein raffiniertes Silvester-Büffet mit erlesenen Köstlichkeiten, das von Live-Musik untermalt wird. Um 23 Uhr startet die Party mit Sounds vom DJ: Die richtige Einstimmung, um zur Mitternacht mit einem Snack und einem Glas Champagner auf das neue Jahr anzustoßen; natürlich ist der einmalige Ausblick aus dem 22. Stock auf Frankfurt und auf das Silvesterfeuerwerk die Sensation des Augenblicks!

31.12., Crazy Flamingo Silvesterparty, 22nd Lounge & Bar, Innside Frankfurt Eurotheum, Neue Mainzer Str. 66 – 68, Frankfurt, Infos über 069 210880 oder bankett.innside.frankfurt.eurotheum@melia.com

Mit dem Code „GAB“ gibt’s zusätzlich einen Getränkegutschein in Höhe von 10 Euro

-

Milk’n’Cream Silvester-Special

× Erweitern Foto: Mister Mola Milk'n'Cream Milk'n'Cream im Orange Peel

Die beliebte Mixed-Music-Party mit Host Jessica Walker lädt zum heißen Tanz ins neue Jahr – zur Silvestersause mit gleich zwei Floors: Djane Meggi verführt die Crowd auf Tanzfläche eins mit ihrem Mix aus Pop, Charts und R’n’B, Mister Mola bringt auf dem zweiten Floor mit seinem Set aus House, Progressive und Electro den Sound von Partys wie „La Demence“ oder „Greenkom“ nach Frankfurt. Jessica Walker kümmert sich mit Snacks, frischem Obst und kleinen Überraschungen um die Gäste; wer bis 23:50 Uhr erscheint, bekommt zusätzlich ein Glas „Welcome 2019“-Sekt zum Anstoßen!

31.12., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 23 Uhr, www.milkncream.de

-

Schwejk: Servus 2019

× Erweitern Foto: Miss Mary Servus 2019 im Schwejk

Linda vom Schwejk lässt die Konfettikanonen ploppen: Am 31.12. wird fulminant, lustig und wie immer in passender, üppiger Deko ins neue Jahr gefeiert. Da kann man doch gut verschmerzen, dass an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag sowie am 1.1.2019 der Schwejk Ruhetag feiert. *bjö

31.12., Schwejk, Schäfergasse 20, Frankfurt, 22 Uhr, www.schwejk-frankfurt.de

-

Lucky’s Silvesterparty

× Erweitern Foto; Miss Mary Lucky's Silvester Lucky's Silvester mit DJ Zinner

Tina und ihr Team laden am Silvesterabend bereits ab 19 Uhr zur rauschenden Silvesterparty mit vielen Überraschungen. Für den schmissigen Soundtrack sorgt DJ Zinner, der mit seinen Sets zur monatlichen Bearlounge im Lucky’s bereits einen Namen gemacht hat.

31.12., Lucky’s, Große Friedberger Str. 26, Frankfurt, 19 Uhr, www.facebook.com/luckysFFM/

-

Silvester im LSKH

× Erweitern Foto: annca, pixabay.com, gemeinfrei LSKH Silversterparty im LSKH

„Let’s dance into 2019“ lautet das Motto der Silvesterparty im LSKH für queer people and friends. Bei cooler Musik von Frau P., guter Laune, einem kleinen Snackangebot und einem Glas Sekt zum Anstoßen rutscht es sich fein ins neue Jahr!

31.12., LSKH, Klingerstr. 6, Frankfurt, 20:30 Uhr, www.lskh.de

-

Switch-Silvesterkracher

× Erweitern Foto: Miss Mary Silvesterkracher Silvesterkracher im Switchboard

Klein, aber fein: Das Switchboard lädt zum Tanz ins neue Jahr mit vielen Überraschungen. DJ Tostn kümmert sich um den passenden Dance-Soundtrack mit allen Hits der vergangenen Jahrzehnte. Der Eintritt ist frei, die Party feiert mit Open End.

31.12., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 22 Uhr, www.switchboard-ffm.de

-

Silvester im The Westin Grand Frankfurt

× Erweitern Foto: Couleur, pixabay.com, gemeinfrei GrandSeven Silvester in der GrandSeven Bar des The Westin Grand Frankfurt

Am Silvesterabend steigt eine große Party in der GrandSeven Bar des The Westin Grand Frankfurt: Ein köstliches Büffet samt Aperitif, Getränken, Mitternachtsimbiss und einem Glas Sekt zum Anstoßen gehören dazu. Für die musikalische Unterhaltung sorgt Sänger und Pianist Alfred McCrary. Noch exklusiver ist der erlesene VIP-Abend im Westin Club: hier wird ein 6-Gang-Menü serviert, zusammen mit ausgesuchten Weinen, Cocktails, Bier- und Softgetränken und einem Mitternachtsimbiss samt Glas Champagner zum Anstoßen. Natürlich kann man als VIP-Lounge Gast auch an der Party im GrandSeven teilnehmen.

31.12., The Westin Grand Frankfurt, Konrad-Adenauer-Str. 7, Frankfurt, www.grandseven.de

-

MAINZ

Silvester-Karaoke in der Bar jeder Sicht

× Erweitern Foto: mohamed_hassan, pixabay.com, gemeinfrei Silvester-Karaoke Silvester-Karaoke in der Bar jeder Sicht

Singen macht Spaß, singen befreit – schon allein deswegen bietet sich eine Karaoke-Party als Silvesterspecial an! Mikey und Joe sind die Karaoke-Experten der Mainzer Bar jeder Sicht und laden zum Reinrutschen bei Gesang und Sekt.

31.12., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 21 Uhr, www.sichtbar-mainz.de

-

MANNHEIM

Ponyclub Silvester XXL-Special

× Erweitern Foto: Pexels, pixabay.com, gemeinfrei Silvester Ponyclub Silvesterparty im Ponyclub

Die schnuckelige queere Party Ponyclub lädt ein zum Silvester-Special in familiärer Berlin-Club Atmosphäre. Auf zwei Floors lassen die DJanes Yana Heinstein (Electro und House) und Miss Mo aus Köln (Charts, Pop und Dance) die Hosenbeine flattern. VVK für Tickets wird empfohlen!

31.12., Disco Zwei, T6 14, Mannheim, 23:59 Uhr, www.facebook.com/Ponyclub.Mannheim/

-

Kussmann Café & Bar Silvesterparty

× Erweitern Foto: Pexels, pixabay.com, gemeinfrei Silvester Kussmann Café & Bar Silvester im Kussmann Café & Bar

Mit der besten Musik der 80er, 90er, 2000er und den Hits von heute lädt die Kussmann Café & Bar zur ausgelassenen Silvesterfeier. Egal ob in der gemütlichen Couch-Ecke oder auf dem Barhocker: Hier wird fein gefeiert!

31.12., Kussmann Café & Bar, T6 19, Mannheim, 21 Uhr, www.kussmannbar.de

-

Café Legendär Silvesterparty

× Erweitern Foto: geralt, pixabay.com, gemeinfrei Silvesterparty im Cafe Legendär Silvesterparty im Cafe Legendär

Bekannt für ihre legendären Partys lässt sich das Team vom Café Legendär natürlich nicht nehmen, eine tolle Silvesterparty auszurichten. An den Decks sorgt DJ Notstand für Partysounds, das Legendär ist am Silvesterabend open end geöffnet.

31.12., Café Legendär, N7 9, Mannheim, 21 Uhr, www.facebook.com/cafeLegendaer/

-

Goodbye 2018 – Welcum 2019

× Erweitern Foto: Dolo Silvester im Café Klatsch Silvester im Café Klatsch mit Dolo

Stoffel, Dolo und das Café Klatsch Team laden zur fulminanten Silvestersause mit vielen Specials – das hat Tradition seit 1990! Hoch die Tassen!

31.12., Café Klatsch, Hebelstr. 3, Mannheim, 20 Uhr, www.facebook.com/CafeKlatschMA

-

Silvester im Café Solo

× Erweitern Foto: Café Solo Silvester im Café Solo Silvester im Café Solo

Einen Spitzer südländisches Flair bringen Alejandro und das Team des Café Solo bestimmt mit ein in ihre Silvesterparty. Die Musik zum feiern kommt von DJ Sunflower.

31.12., Café Solo, U4 14 – 16, Mannheim, 20 Uhr, www.cafesolo.de

-

Galileo Weihnachts- und Silvestersauna

× Erweitern Foto: Galileo Sauna Galileo Sauna - Silvester Galileo Sauna Silvester-Party

Für ausgedehnten Saunaspaß an kalten Wintertagen bietet die Mannheimer Galileo Sauna an Weihnachten und Silvester extralange Öffnungszeiten: Am 24.12. bleibt die Sauna zwar geschlossen, dafür gibt’s vom 25.12. ab 13 Uhr bis zum 27.12. 1 Uhr 36 Stunden Non-Stop-Saunaspaß. Auch an Silvester wird gefeiert: Vom 31.12. ab 13 Uhr bis 2.1. 1 Uhr gibt’s ebenfalls das 36-Stunden-Non-Stop-Special. Beides tut gut!

Galileo City Sauna, O7 20, Mannheim, www.galileo-sauna.de