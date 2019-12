× Erweitern Foto: privat DJ Alexio

Es ist düster, aber stylish, der Sound ist hart und die Gäste sind – dank des strengen Dresscodes – sexy sexy sexy.

Die queer / straight / everything-Party geht in die fünfte Runde und die Resident-DJs Mark Hartmann, Dommy Dean und Etienne freuen sich tierisch auf Gast-DJ Alexio, der vor Jahren in Frankfurt seine ersten DJ-Gigs feierte und inzwischen von Berlin aus auf Partys und Festivals in der ganzen Welt spielt. Der Sound ist Tech- und Progressive-House. Auf dem zweiten Floor gibt’s mit Mr Biró musikalische Alternativen mit House, Urban Beats, Pop und 2000er-Sounds.

Beachten sollte man den strengen Dresscode: Fetisch-Wear, Sport-Outfits, Drag-Style – je sexier, desto besser. Jeans und T-Shirt sind no-go, zumindest ein knackiges Tanktop wird erwartet. Der einfachste Look für GRIND: Oberbekleidung einfach ausziehen und ab geht’s!

14.12., FREUD, Holzgraben 9, Frankfurt, 23 Uhr, www.grind-Frankfurt.de