GRIND Queer Dresscode-Party

Foto: Grind Gerald VDH DJ der Premierennacht: Gerald VDH

Lieber ein bisschen rougher als alles andere? Da gibt’s was Neues: Die Queer-Party „GRIND“ feiert im Juli ihre Premiere im brandneuen Club „Freud“, dem ehemaligen „Final Destination“ im Holzgraben, mitten in der Frankfurter Innenstadt. Der Off-Club „Freud“ macht seit Ende April mit coolen Technopartys in der rauen Gewölbekeller-Atmo von sich reden – und das soll genau auch die Atmosphäre der „GRIND“-Party werden. Optisch wird’s dazu einen Dresscode geben: Sportswear, Leather, Kinky und Topless sind gefragt und werden an der Tür gecheckt; Fotografieren im Club ist untersagt!

Foto: Grind Miss Onyx Miss Onyx

Musikalisch stehen auf dem Mainfloor Tech-House, Techno und Progressive im Circuit-Style auf dem Fahrplan. Für die Opening-Party kommen die Meister ihres Fachs zusammen: Gerald VDH vom Meat Market in Wien ist der Headliner, unterstützt wird er von den Frankfurter DJs Sidney Spaeth, Etienne, Dommy Dean und Mark Hartmann; letztere sind übrigens die Macher der GRIND-Party.

Floor zwei klingt anders: Hier mixt Miss Onyx Poptrash, House und Dance für roughen Diva-Style. Tipp von Dommy Dean und Mark Hartmann: „Come early, stay longer – wir wollen viel nacktes Fleisch sehen“. Abfahrt!

13.7., Freud, Holzgraben 9, Frankfurt, 23 Uhr, www.grind-frankfurt.de