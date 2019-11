× Erweitern Foto: www.djane-kaery.de Diane Käry 13 : 18 Hochformat

Die Gorgeous-Party für Gays and Friends feiert am 23.11. ihre Premiere im schicken Mantis Roofgarden – mitten in der City!

Foto: Georgeous Georgeous Marc Keen

Musikalisch bringt Gorgeous House-Beats und elektronische Musik, die zum Opening von DJane Käry und Marc Keen beigesteuert wird. Käry mixt am liebsten aktuelle Mainstream-Charttunes mit tanzbaren Electro- und House-Sounds, während Marc Keen die Deep- und Tech-House-Schiene fährt.

Schick ist auch die Location: Der Mantis Roofgarden macht seinem Namen alle Ehre, denn hier gibt es wirklich einen Dachgarten im ersten Stock mit tollem Blick über den Friedrich-Stoltze-Platz, dem sich ein stylisher Indoor-Club mit verglasten Halbrund anschließt. Je nach Wetterlage ist der Dachgarten auch im Winter zum Chillen geöffnet.

23.11., Mantis Roofgarden, Katharinenpforte 6, Frankfurt, 23 Uhr, www.gorgeous-party.de