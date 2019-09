Glamour is back!

× Erweitern Foto: Tina Rodler Glamour

Die Mainzer Glamour-Party feiert mit der Wiedereröffnung des KuZ ihr Revival. Zur Feier des Tages lautet das Motto „White Spectacular“, und das Motto ist Programm, denn am 21.9. erstrahlt das KuZ in komplett weißer Deko. Das kommt natürlich am besten, wenn auch alle Gäste in weiß erscheinen – als Goodie gibt’s für jeden und jede in weiß einen kleinen Willkommengruß; und dann lautet das Motto: just be spectacular! Das „A-Team“ sorgt für den richtigen Sound: DJ Alex und DJ Andy spielen die besten Gay Classics plus aktuelle Hits, von Madonna und Britney bis Justin Bieber und Camila Cabello, und die beliebten Tanzpodeste stehen bereit für die nötige Portion Selbstdarstellung. Wer einen Warm-Up-Drink zu sich nehmen möchte, kann dies im just eröffneten Waschhaus, der neuen Café-Bar des KuZ, tun!

21.9., KuZ, Dagobertstr. 20b, Mainz, 23 Uhr, VVK über die Bar jeder Sicht und www.kulturzentrummainz.de, www.glamour-mainz.de