Gaydelight in der Area14

× Erweitern Foto: Area14 Gaydelight-Party

Die Gaydelight-Party-Crew um Theo von Pagliarucci hat für ihre Party eine neue Top-Location klar gemacht: Am 30.6. wird der schicke Klub Area14 in Reutlingen der Hot-Spot für Gays, Lesbians and Friends! In modernster Klub-Atmosphäre mit bester Licht- und Soundanlage, einem Mainfloor, exklusivem VIP-Bereich und einer Smokers-Lounge wir hier gefeiert. An den Decks lässt DJane Miss Thunderpussy mit einem energiegeladenen House-Set Glückgsgefühle sprießen.

× Erweitern Foto: JKS Photography Gaydelight-Thunderpussy

Die Gaydelight-Resident-DJS steuern zusätzlich ihren Mix aus Hip Hop, R’n’B, Electro und Dance bei – da bleiben musikalisch keine Wünsche offen! Welcome-Shots und Gaydelight-Specials sorgen darüber hinaus für eine lässige, aber immer sexy Sommerparty! Die VIP-Lounges lassen sich schon jetzt reservieren. Nicht verpassen!

30.6., Area14 – Club Prisma, Emil-Adolff-Str. 14, Reutlingen, 23 Uhr,www.gaydelight.de