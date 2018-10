Gaydelight: Freddie Mercury beim Wasenwirt

× Erweitern Foto: Tomi Vukosav, Webber Festzeltbetrieb GmbH Gaydelight

Hier wird auf den Bierzeltgarnituren getanzt: Die Gaydelight, Stuttgarts queere Festzeltsause auf dem Cannstatter Wasen, lässt am 11.10. wieder die Puppen tanzen! Schwule, Lesben und ihr Freunde stürmen das Festzelt „Zum Wasenwirt“ und feiern für gut fünf Stunden in bester Volksfestlaune! Das Showprogramm heizt die Stimmung an: Live bringen die Festzeltband „Die Grafenberger“ und SWR3-DJ Michael Leupold die besten Hits fürs Schunkeln und Jubeln. Als besonderen Live-Act kommt passend zum bevorstehenden Kinostart der Queen-Doku „Bohemian Rhapsody“ Europas bester Freddie Mercury Impersonator auf die Bühne – natürlich mit allen Queen-Hits im Gepäck.

Wenn die Lichter im Festzelt ausgehen, ist die Party aber noch lange nicht vorbei: In bester Gaydelight-Manier geht’s dann nahtlos weiter zur „Carry-On-Party“ im schicken Aer Club, wo man zu House-und-mehr bis in die frühen Morgenstunden weitertanzen kann! We will Rock you!

11.10., Festzelt Zum Wasenwirt, Cannstatter Wasen, Stuttgart, 18 Uhr, Tischreservierungen über www.wasenwirt.de

Carry-On-Party im Aer Club, Büchsenstr. 10, Stuttgart, 23 Uhr, www.gaydelight.de