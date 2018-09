× Erweitern Foto: susannahscottphoto, pixabay.com,gemeinfrei Gaydelight

Die Premiere der Gaydelight-Party in Reutlingen Ende Juni war ein Erfolg – und schon folgt der nächste Streich: Am 22.9. heißt es erneut im schicken Area14 Club Prisma: Bühne frei für Premium Gay Clubbing! DJ Elly spielt House und mehr, GDLight eher black und white Beatz und die Gays and Friends rocken den Floor!

22.9., Area 14, Emil-Adolff-Str. 14, Reutlingen, 23 Uhr, www.gaydelight.de