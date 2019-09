× Erweitern Foto: Kanun Yildirim Oriental-Kanun

Wie immer am dritten Samstag im Monat rückt der Orient ein bisschen näher an den Okzident – zumindest auf der Tanzfläche der Gay Oriental Night, die der Kölner DJ Kanun seit einigen Jahren äußerst erfolgreich mit seinem einzigartigen Mix bespielt. Moderner Türk-, Oriental- und Balkan-Pop blendet nahtlos über in aktuelle Pop- und Blacksounds. Das ist einfach heiß!

21.9., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 23 Uhr, www.1001orientalnight.de