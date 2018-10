× Erweitern Foto: FLC FLC-Oktoberfest

Der Frankfurter Leder- und Fetischclub FLC lässt eine alte Tradition wieder aufleben und lädt am 12. und 13.10. zur zünftigen Oktoberfest-Party in den Stall. Natürlich wird das urige Kellergewölbe dazu in original weiß-blaue Deko getaucht und jede stramme Männer-Wade sollte an den beiden Tagen auch hergezeigt werden! Eine Dresscode-Pflicht für das FLC-Oktoberfest besteht nicht, aber wer in Tracht kommt – egal ob Krachlederne oder Dirndl – erhält einen Begrüßungsshot auf’s Haus. Und ein würziges Weizen kostet für alle nur 3 Euro. Aufi geht’s, Buam!

12. und 13.10., Stall, Stiftstr. 22, Frankfurt, 22 Uhr, Eintritt frei, www.stall-frankfurt.com