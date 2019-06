Ein Schiff namens Linda

× Erweitern Foto: Wango SchiffLinda

Servus, Grüezi und Hallo: Das Party-Boot des Schwejk sticht wieder in See! Kapitän Linda und ihre Matrosen sind bereit für eine unvergessliche Sonntagspartie mit der Community! Seit Jahren ein Highlight im Frankfurter Sommerplan – der Vorverkauf für die Party startete bereits im April, denn jeder will dabei sein! Bei bester Partymusik von DJ Dirk Vox geht’s auf einen gut fünfstündigen Cruise auf dem Main – pünktliches Erscheinen zu Boarding und Abfahrt versteht sich von selbst!

7.7., Bootanlegestelle Eiserner Steg, Frankfurt, Boarding 16 Uhr, Abfahrt 17 Uhr pünktlich, Tickets im VVK (empfohlen) gibt’s im Schwejk, Schäfergasse 22, in der Amsterdam Sauna, Waidmannstr. 31, oder an der Schiffs-Abendkasse, www.schwejk-frankfurt.de