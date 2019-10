× Erweitern Foto: DIVA DELUXE Diva Deluxe 2019 Die Jury: Ripley Myers, Mr Gay Germany und Mr Gay Europe 2018 Enrique Doleschy, Gracia Gracioso und der Sänger und „The Voice of Germany“-Teilnehmer John Riot (vlnr).

Das wird die Party des Monats: Hessens größter Drag-Contest geht am 9.11. mit einer fulminanten Party in der Union Halle in die finale Runde!

Sechs Queens haben sich für den finalen Wettstreit qualifiziert: Per Online-VotingWlaDiva aus Frankfurt, Dani Klorix aus Hanau, Danny Ma Fannyaus Stuttgart und theonlyNAOMY aus Köln, sowie Lucy Diamonds, Gewinnerin der Kölner „Night of the Living Drag“, sowie Syreena Mars, Gewinnerin der Frankfurter DragSlam-Premiere, die per Wildcard ins Finale kamen.

In drei Kategorien gilt es, die Jury und das Publikum zu überzeugen: Dem Catwalk im selbstgewählten Outfit, einer Freestyle-Performance sowie dem nervenaufreibenden „Lip Sync for your Life“-Battle, zu dem jeweils zwei Queens gegeneinander performen, zu einem Song, der zwar aus einer bekannten Liste stammt, aber erst 10 Sekunden vor Auftrittsstart auf der Bühne bekannt gegeben wird!

Die Freestyle-Performance wird von der prominent besetzten Jury kommentiert und bewertet; die Queens Gracia Gracioso und Ripley Myers, Mr Gay Germany und Mr Gay Europe 2018 Enrique Doleschy sowie der Sänger und „The Voice of Germany“-Teilnehmer John Riot urteilen hart, aber gerecht! Das Publikum entscheidet ebenfalls mit!

Für zusätzlich feurige Stimmung sorgen die Live-Shows von Jazz Cortes, Pam Pengco, John Riot und DIVA DELUXE 2018 Rachel Intervention, die den Abend mit einer knalligen Opening-Show eröffnet. Pierre Berlet führt erneut als Moderator durch den Abend, und für den richtigen Dancefloorsound der Party sorgt DjCK aus Köln.

You better work, Bitches!

9.11., DIVA DELUXE, Union Halle, Hanauer Landstr. 188, Frankfurt, 22 Uhr, VVK über www.facebook.com/divadeluxeffm/