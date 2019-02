Helau! Die tollen Tage 2019

× Erweitern Foto: HoliHo, pixabay.com, gemeinfrei Fasching

Helau: Die tollen Tage kommen! Unser ultimativer Faschings-Check zeigt die Partys und Sitzungen zur närrischen Zeit – von Altweiberfasching, dem 28.2., bis Aschermittwoch, dem 6.3.; – Servus, Grüezi und Hallo!

Das sind die Sitzungen:

Foto: TiRoPix RosaKaeppscher

Rosa Käppscher Mainz

Fast komplett ausverkauft sind die beiden Sitzungen der Mainzer Rosa Käppscher – mit ein bisschen Glück kann man über die Website noch Tickets erhaschen. Tipp: Der Vorverkauf für die Sitzungen startet bereits im Sommer, Infos gibt’s über die Website!

15. und 16.2., Bürgerhaus Ginsheim, Frankfurter Str. 39, Ginsheim-Gustavsburg, www.rosa-kaeppscher.de

-

Foto: Brenda Horle Fasching_RosaCloudchen

Rosa Cloud’chen Sitzung

„Eindeutig – zweideutig – GAYnial“ lautet das Motto der queeren Sitzung des Großen Rats der Karnevalsvereine Frankfurt. Unter den „strengen“ Augen des schwul-lesbischen Elferrats gibt’s mächtig Stimmung mit der Show von Diva Wanda Kay, Tante Gladice, den Herrlichen Damen, dem Parade-Orchester „Sound of Frankfurt“, dem Männerballett Assenheim und der Gardetanztruppe Pink Tigers. Auch hier gibt es lediglich wenige Restkarten für die Sitzung am 19.2. – Infos über die Website!

18. und 19.2., Festzelt Hausmann, Festplatz am Ratsweg, Frankfurt, www.rosa-cloudchen.de

-

Foto: Sven Klügl Fasching_Regenbogensitzung-Baeppi

15 Jahre Regenbogensitzung

„Flower Power Golden Shower“ – zum Jubiläum fällt die Frankfurter Regenbogensitzung noch närrischer aus; das beginnt bereits beim Motto und Sitzungspräsidentin Bäppi, der Elferrat und die Überraschungs-Showacts werden mit Musik, Tanz und Spaß dem in nichts nachstehen. Der Termin: Rosenmontag, 4.3.2019. Da zucke die Tucke!

4.3., Titusforum im Nordwest-Zentrum, Walter-Möller-Platz 2, Frankfurt, www.regenbogensitzung.de

Mehr Bäppi gefällig? Im Februar erscheint die James Bond Parodie „Specktre“ als DVD. Mehr Infos über www.specktre.de

-

Checkt die Partys:

Foto: kalahari, pixabay.com, gemeinfrei Fasching_FunkyFastnacht

Mainz: Funky Fasnacht

Das Team der Mainzer „Warm ins Wochenende“-Studiparty bläst kräftig ins Luftschlangenrohr und lädt zur rauschenden „Funky Fastnacht“ mit dem DJ-Team Tonic, Trash’nTunes.

23.2., QKaff, Johann-Joachim-Becher-Weg 5, Mainz, 23 Uhr, www.schwulenreferat-mainz.de

-

-

Schwejk ganz närrisch!

Foto: Miss Mary Fasching_Schwejk

Unsere Deko-Königin Linda macht das Schwejk faschingsfein und lädt mit dem gesamten Team zu sechs Tagen Narretei – angefangen beim Altweiberfasching am 28.2. bis zum Faschingsdienstag, dem 5.3.; Tipp: Am Faschingssonntag im Anschluss an den Frankfurter Umzug steigt die Party ebenfalls ab 16 Uhr! Dafür bleibt am Aschermittwoch und Donnerstag, den 7.3., das Schwejk geschlossen.

28.2. – 5.3., Schwejk, Schäfergasse 20, 16 Uhr, www.schwejk-frankfurt.de

-

Foto: Miss Mary Fasching_Luckys

Bar Wars im Lucky’s

Der Weltraum, unendliche Weiten: Tina Tannert und die Crew des Lucky’s starten an Fasching senkrecht nach oben! „Bar Wars“ lautet das Thema – eine Mischung aus Star Wars und Star Trek; an Bord begrüßen euch Lieutenant Luhura, Mr. Scatt, Mr. Schwulu, Mr. Bock vom Planeten Vulva, Mr. Fuck Off, Captain Ben C Berg und Captain Jean Pütz Fickhart. Ganz großes Kino! *bjö

1.3., Lucky’s, Große Friedberger Str. 26, Frankfurt, 20 Uhr, www.facebook.com/luckysFFM/

-

Foto: Frankfurter SchWule Queer Latin

Queer Latin feat. Goethe gönn' dir

Das Quatier Latin, die Faschingsparty der Uni Frankfurt, feiert ihr Comeback - und das als queeres Special in Kooperation des AStA mit der Uni-Gruppe „Frankfurter SchWule" und den „Gothe gönn' dir"-Partymachern. Eine schrille, tuntige Partynacht in respektvoller Atmosphäre auf drei Floors. Drei Dancefloors bieten von Hip Hop bis Urban Sounds für enomren Spaß!

1.3., Studierendenhaus Campus Bockenheim, Mertonstr. 26 - 28, Frankfurt, 22 Uhr, www.facebook.com/GoetheGoennDir/

-

Freitagsfasching: Offenbach Helau!

Foto: HIT RADIO FFH Fasching_Freitagsfasching-BuffaloWallace Buffalo Bude und Wallace Love

Bereits ein Faschings-Klassiker ist die bunte Freitagsfasching-Party der Stadt Offenbach in Kooperation mit HIT RADIO FFH. Musikalisch stehen die Zeichen voll auf 90er: Live dabei sind Culture Beat mit ihren Hits von „Mr Vain“ bis „Got to get it“, das Comedy Duo Ohrenschmaus, eine Hip-Hop-Tanzshow und die Batschkapp-DJs Buffalo Bude und Wallace Love mit Mallorca-Krachern, Bravo Hits und Schlagern. HIT RADIO FFH-Moderatorin Evren Gezer führt mit einem Tintenfisch durch den legendären Kostümwettbewerb, Da gibt es tolle Preise, unter anderem einen Sonntagsbrunch für zwei im Sheraton Hotel. Auch Charity ist an Bord: Der Science Fiction Kostümclub „Cantina Clan“ sammelt mit dem Prinzenpaar von Lederanien für die Deutsche Knochenmarkspende DKMS. Lasst die Konfettikanonen krachen!

1.3., Freitagsfasching in der Stadthalle Offenbach, Waldstr. 312, Offenbach, 20 Uhr, Tickets an allen bekannte VVK-Stellen, im OF-Infocenter (Salzgässchen 1, Tel 069 840004170) und über www.frankfurtticket.de

-

Fasching im Switchboard

Foto: Miss Mary Fasching_Switch

Närrische Zeiten auch im Switchboard: Am Samstag, dem 2.3., startet die Saison mit dem Beat-Club Faschingsspecial; DJ (p)Tom sorgt für Schlager, Hits und heißen Tanz. Das Cream-Team-Kuchenbüffet am Faschingssonntag steht dann ganz im Zeichen saftiger Kreppel, in Vorfreude auf den Höhepunkt: Den Rosa Montag und der „Tuntentime“ mit der Show des legendären Trio Infernal mit Frontfrau Daphne von S. und DJ Wileda Wischmopp für die schillernde Party im Anschluss. Gegen Katzenjammer am Aschermittwoch hilft schließlich das traditionelle Heringsessen am 6.3. – Helau und Alaaf!

2. – 6.3., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, www.switchboard-ffm.de

-

Mannheim: Fasching im Café Legendär

Foto: mp Fasching_CafeLegendär Kennt die Hits: DJ Waltraud

Im Mannheimer Café Legendär steppt an Fasching der Bär: Sechs Tage, vom 28.2. bis 5.3., gibt’s jeden Tag Party satt, natürlich mit dem Faschings-Lieblings-DJ Waltraud am 28.2., 1. und 5.3.; am 2.3. ist DJ Notstand am Start, am 3.3. bereits ab 11 Uhr Eventpartner, und am 4.3. lautet das Motto „Wünsch dir was“.

28.2. – 5.3., Café Legendär, N7 9, Mannheim, 28..2. – 2.3. ab 20 Uhr, 3.3. ab 11 Uhr, 4.3. ab 21 Uhr, 5.3. ab 16 Uhr, www.facebook.com/cafeLegendaer/

-

Foto: HoliHo, pixabay.com, gemeinfrei Bar jeder Sicht

Mainz: Bar jeder Sicht

Am Fastnachtsfreitag, dem 1.3., lädt das Team der Bar jeder Sicht zum Public Viewing der Traditionssitzung „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“. Am Sonntag bleibt die Bar geschlossen, dafür gibt's am Montag, dem 4.3., bereits ab 11:11 Uhr die große Rosenmontagsparty mit DJ Tamara - bis in die frühen Morgenstunden und bis „de Dom waggelt“! Am Fastnachtsdienstag bleibt die Bar jeder Sicht erneut geschlossen.

1.3., „Mainz bleibt Mainz“ ab 20:15 Uhr, und 4.3., Rosenmontagsparty ab 11:11 Uhr, Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, www.sichtbar-mainz.de

-

Trash Girls im rosa Konfetti auf dem Kiez

Foto: Jens Berkenhagen Fasching_TrashGirls

Den Faschings-Spaß lassen sich die Trash Girls nicht entgehen und feiern mit „Rosa Konfetti“ ihr aktuelles Programm „Abends auf dem Kiez“. Das quirlige Trio Trude Trash, Rosetta Trash und Tante Gladice einen aufregenden Trip durch den Frankfurter Kiez: Dreh und Angelpunkt ist eine kleine Imbissbude zwischen Theater, Puff und Kirche; hier treffen sich abends all die, die Durst, Hunger oder keine feste Bleibe haben: Sänger, Nonnen, die Bordsteinschwalbe und der Weltstar. Frivol, bunt und schräg! Gaststars sind die Gardetanztruppe Pink Tigers, Kostüme und Verkleidungen sind erwünscht (es gibt einen Kostümwettbewerb) und nach der Show srogt DJ HighKo für Stimmung

2.3., Bei Anna, Christinenstr. 17, Karben, 20:11 Uhr (Einlass 19 Uhr), Tickets über trude@trash-girls.de, mehr Infos über www.trash-girls.de

Queer Hanau Helau!

Foto: GDJ, pixabay.com, gemeinfrei Fasching_QueerHanau

Bereits zum zweiten Mal nimmt Queer Hanau e.V. am Hanauer Fastnachtsumzug teil! Die Parade schlängelt sich am 2.3. ab 14:11 Uhr durch die Innenstadt. Praktisch: Am Zugstartpunkt Alfred-Delp-Straße 10 liegt auch das Büro von Queer Hanau. Alle Interessierten und Freunde sind also eingeladen, sich ab 12 Uhr bei Queer Hanau zu treffen, um zusammen mit dem CSD Hanau e.V. und der Initiative „Hessen ist geil“ an den Start zu gehen!

2.3., Queer Hanau e.V., Alfred-Delp-Str. 10, Hanau, Treff: 12 Uhr, Start 14:11 Uhr, www.queer-hanau.de

-

Foto: Badhaus.Bar BadhausBar

Wiesbaden: After-Zug-Party

Die Wiesbadener Badhaus.Bar ist immer für eine gute Party zu haben, und am Faschingssonntag, nach dem Umzug in der Innenstadt, kann hier kräftig weitergefeiert werden. DJ Xl2C sorgt für die passenden Sounds.

3.3., Badhaus.Bar, Häfnergasse 3, Wiesbaden, 14 Uhr, www.badhaus-bar.de