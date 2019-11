Debut: Famora

× Erweitern Foto: www.dj-sa.de Zamora DJ SA

Eine neue Party für Gays and Friends feiert am 9.11. ihre Premiere in schicken Wiesbadener Club Troja. Der Sound ist ausgewählt: Reggaeton, Hip Hop und aktuelle Hits werden von DJ S.A. beigesteuert, der in Frankfurt bereits als DJ im Basement der Pure-Party glänzte. Das wird heiß!

Die Specials: es gibt einen Welcome-Shot und Early Birds zahlen bis 23:30 Uhr nur fünf Euro Eintritt; Drags zahlen generell nur 5 Euro.

9.11., Club Troja, Taunusstr. 27, Wiesbaden, 22:30 Uhr, www.famora-party.de