CSD Rhein-Neckar: Der Partyfahrplan

× Erweitern Foto: Sharon McCutcheon, pexels.com, gemeinfrei

Bereits am Freitagabend, dem 9.8., startet das Partyprogramm des CSD Rhein-Neckar. Die Partys des CSD-Wochenendes gibt’s hier im Überblick!

Freitag: Boat of Love CSD Edition

× Erweitern Foto: Daniel Xavier, pexels.com, gemeinfrei Boat Of Love

Als Auftakt zum CSD Rhein-Neckar Wochenende sticht die ehemalige Rosanellis-Crew mit ihrem „Boat of Love“ in See! An Bord gibts Spaß mit den Hosts Madame Gordin Rouge und Miss Liss, DJ Blondie und Ricardo Ruhga kümmern sich derweil um den stimmungsvollen Party-Soundtrack beim Rundcruise mit der „Weißen Flotte Heidelberg“ auf dem Neckar. Freuen kann man sich außerdem auf einen Special Act, der erst auf den Schiffsplanken bekannt gegeben wird. Besser kann der CSD nicht starten! Aber beachten: pünktliches Erscheinen ist Pflicht, das Schiff legt ab!

9.8., Anlegestelle Kurpfalzbrücke, Mannheim, Boarding 19:30 Uhr, Abfahrt 20:30 Uhr, Rückkehr 23:30 Uhr, Infos zum empfohlenen VVK über www.facebook.com/boatoflove/

Freitag und Samstag: Café Legendär im CSD-Fieber

× Erweitern Foto: Johannes Stender Fotografie, Foto-Speyer.de DJ Waltraud

Bekannt für seine ausgelassenen Partys lässt das Team des Café Legendär es am CSD-Wochenende richtig krachen: Am Freitag gibt’s bereits ein Warm-Up mit dem Frankfurter DJ Steve K und seinem pulsierenden Tribal- und Vocal-House-Set. Am CSD-Samstag ist die Stimmungskanone an Mikro und Player DJ Waldtraud am Start und begleitet den Communitytag mit den besten Gaysounds und Live-Ansagen – und all das bereits vor, während und nach der CSD-Demo, die am Café Legendär vorbeimarschiert. Nach einer kurzen Verschnaufpause geht’s ab 21 Uhr mit bester Laune weiter mit DJ Waltraud im Café Legendär.

9. und 10.8., Café Legendär, N7 9, Mannheim, www.facebook.com/cafeLegendaer/

Freitag und Samstag: CSD-Regenbogen im Café Solo

× Erweitern Foto: Café Solo

Auch im Café Solo wird CSD gefeiert: Am 9.8., gibt’s ab 21 Uhr ein Special der beliebten Retro-Party, am Samstag heißt das Motto ab 16 Uhr „Gay Pride“, und am Sonntag chillt man zum Ausspannen beim Kaffee und Kuchen CSD-Special. Café Solo-Fans können sich außerdem freuen: ab dem 1.8. öffnet das Solo generell bereits ab 16 Uhr!

9. und 10.8., Café Solo, U4 15 – 16, Mannheim, www.facebook.com/SoloMannheim/

Freitag und Samstag: Disco Zwei CSD-Specials

× Erweitern Foto: Melissa Regina, unsplash, gemeinfrei

Die Disco Zwei feiert zum CSD Rhein-Neckar gleich zwei Mal: Los geht’s zum Auftakt am Freitag und gleichzeitig als After-Hour des „Boat of Love“ mit dem schnuckelig familiären Ponyclub auf zwei Floors mit musikalischer Spannbreite. Die SugarBros aus Berlin sorgen für die richtigen Hits, auf dem Electrofloor gibt’s einen Überraschungsgast-DJ.

Am CSD-Samstag steigt ab 22 Uhr mit „Frieda Tanzt“ die offizielle CSD-Frauenparty mit DJanes M. und Andilicious mit Club Classics 2000 Style.

Die Party geht ab 3 Uhr in die offizielle After-Hour des CSD über, an den Decks stehen dann Yana Heinstein vom unheilbar-Team aus Heidelberg und PALS-Resident-DJ und -Macher Julian Bender.

9.10., Ponyclub, Disco Zwei, T6 14, Mannheim, 23 Uhr, Ponyclub in der Disco Zwei

10.10., Frieda tanzt, Disco Zwei, T6 14, Mannheim, 22 Uhr, Frieda tanzt in der Disco Zwei

Samstag: Mega CSD Gaywerk

× Erweitern Foto: privat

Mannheims Partylegende rüstet zum CSD mächtig auf: Sieben Floors stehen der wilden 2.000 Mann und Frau starken Partycrowd zur Verfügung, darunter ein Outdoor-Bereich mit Barbecue-Grill sowie Men-only- und Fun-Areas. Am Start sind außerdem die „Queens of Mannheim“ mit einer fulminanten Show, XXX-Shows mit heißen Kerlen, und auch musikalisch bleiben keine Wünsche offen: Eine DJ-Armee mit Stars wie sexy Karl Kay (Foto), Ricardo Ruhga, DjCK, U-GO-BOY, G-Sun oder Blondie sorgen für Action auf den Floors mit Electro, Deep- und Progressive-House, Charts, 80er und 90er-Hits, Pop, R’n’B und Gay Classics. Get this Party started!

10.8., MS Connexion, Angelstr. 33, Mannheim, 22 Uhr, www.facebook.com/Gaywerk/

Samstag: Heaven CSD XXL-Special

× Erweitern Foto: queerdelta

Die Heaven-Party feiert ihr Pride-Special auf drei Floors des Club Baton Rouge am Mannheimer Wasserturm. An den Playern sorgen die DJanes Miss Mo und Anna Anderson mit Charts, Pop und Dance für Stimmung, auf Floor zwei bringt DJ AnDee 80er- und 90er-Hits. Der dritte Floor ist die relaxte Bar Lounge zum Entspannen bei Electronic Beats. Für Action sorgt Electra Pain als Host des Abends; die Frankfurter Drag-Queen wird außerdem mit einer glamourösen Show für Aufsehen sorgen. Als Special-Gimmick ist außerdem Fotograf Tim Schrock mit seiner Fotobox am Start und inszeniert tolle Pride-Bilder mit den Gästen.

10.8., Baton Rouge, O7 17, Mannheim, 23 Uhr, www.heavenparty.de