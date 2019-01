× 1 von 2 Erweitern Foto: sky project Club78 × 2 von 2 Erweitern Foto: sky project Club78 Prev Next

Das erste Partywochenende 2019 in Frankfurt gehört dem Club 78! Die Retroparty für Gay Guys’n’Girls wartet auch gleich mit einer Neuerung auf: Ab sofort findet der Club 78 im Klub Karlson statt. Wie immer gibt’s zwei Floors: Im Erdgeschoss feiert DJ barbecute björn seine Premiere auf dem Club 78-Hauptfloor und kümmert sich um das Warm-up mit Pop, New Wave, Exotika und Disco der 80er und 90er. Abgelöst wird er vom musikalischen Mastermind des Club 78 Dirk Vox, der von Klassikern der 70er bis 90er und ausgewählten Chartbreakern wieder alles dabei hat, was die Party zum Vibrieren bringt. Im Basement tobt sich DJ Timo mit Dance-, House- und Remixen aus und lässt legendäre Blue Angel-Zeiten wieder aufleben. Der VVK wird wie immer empfohlen und mit dem neuen, gesunkenen Ticketpreis von 8,50 Euro (zzgl. VVK-Gebühr) gleich doppelt zu empfehlen: Geld gespart und ohne Schlange stehen an der Kasse. Welcome 2019!

5.1., Karlson, Karlstr. 17, Frankfurt, 22 Uhr, www.club78.de