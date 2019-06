Club 78 White Night

× Erweitern Foto: sky project Club78 - White Night

Am 15.6. strahlt der Club 78 in reinsten Unschulds-Weiß: Zur White Night ist das Karlson

nicht nur mit weißer Deko und Schwarzlichteffekten geschmückt, auch die Gäste halten sich gerne an den nicht zwingenden Dresscode und kommen im weißen Kleid. „Wir würden uns freuen“, meint Partymacher Ralf Bareuter, „Es sieht einfach geiler aus, wenn alle in weiß oder teilweise in weiß kommen“. Wie es sich für die langjährigste Retro-Party für Gays and Friends gehört, gibt’s wie immer die besten Hits der letzten vier Jahrzehnte vom DJ-Trio Dirk Vox, barbecute björn und Timo auf zwei Floors: Von Chic über Madonna bis zu den Backstreet Boys sind alle Helden vertreten. Tipp: Vergünstigte Tickets im Online-Vorverkauf besorgen, oder an der Abendkasse den Early Bird-Tarif bis 22:30 Uhr nutzen.

15.6., Karlson, Karlstr. 17, Frankfurt, 22 Uhr, www.club78.de