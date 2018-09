Chicken Night beim Göckelesmeier

× 1 von 2 Erweitern Foto: Abseitz ChickenNight × 2 von 2 Erweitern Foto: Abseitz ChickenNight Prev Next

Seit inzwischen 18 Jahren lädt der Stuttgarter Sportverein Abseitz zur queeren Festzeltsause am Cannstatter Wasen im Bierzelt Göckelesmeier – das erklärt im übrigen den Namen der „Chicken Night“! Natürlich werden auch knusprige Göckele zum Volksfestbier serviert, aber das Wichtigste ist die ausgelassene Stimmung im Zelt – und dafür sorgen die Grumis mit Live-Musik, Abseitz-Moderator André Bribet, Herrn Maiers Frisbee-Aktion für eine Frei-Maß und Schlagersänger Peter Andres, den das Abseitz-Team anlässlich des diesjährigen 25-jährigen Vereinsjubiläums auf der Bierzeltbühne präsentiert. Anders als bei den Festzeltsausen Gaydelight in Stuttgart oder Rosa Wiesn in München ist nicht das komplette Zelt in queerer Hand; der zentrale Block vor der Bühne ist für die Chicken Night Gäste reserviert, dazu gesellen sich die anderen Gäste; das bringt der Chicken Night die typische, familiäre Atmosphäre! Auch die Stuttgarter Bären sind echte Chicken Night Fans und sind in jedem Jahr als Gäste anwesend!

30.9., Festzelt Göckelesmeier, Cannstatter Wasen, Stuttgart, 17 Uhr, Eintritt frei, www.abseitz.de