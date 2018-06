Café Solo: Die XXL Luxuskreuzfahrt

× Erweitern Foto: Café Solo CafeSolo

Anlässlich des dreijährigen Jubiläums der schnuckeligen Café-Bar Solo hat sich das Team etwas ganz besonderes ausgedacht: Am 8.6. geht man gemeinsam mit der illustren Café Solo-Gästeschar auf große Neckar-Kreuzfahrt! Der Ausflug startet bereits ab 15 Uhr mit einem Sektempfang von Drag-Queen DonnaTella V. und zünftigem Angrillen auf der großen Café Solo-Terrasse. Um 19 Uhr ist Boarding am Neckarufer auf der Kurpfalz, Abfahrt des Party-Schiffs ist pünktlich um 19:30 Uhr. Auf dem Weg Richtung Heidelberg sorgen DJ Sunflower und DonnaTella V. für Stimmung und gute Laune, und natürlich warten auf die Gäste sowohl eine Überraschungs-Show als auch Tapas for free. Tickets für die Kreuzfahrt gibt es im Café Solo im Vorverkauf und an der Abendkasse – und die Tickets sollte man nach dem Törn nicht einfach über Bord gehen lassen, sondern aufbewahren: am 15.6. kann man mit ihnen im Café Solo an einer Tombola teilnehmen. Ahoi Matrosen!

8.6., Café Solo, U4 15 – 16, Mannheim, ab 15 Uhr, Boarding 19 Uhr, Abfahrt 19:30 Uhr pünktlich, www.facebook.com/SoloMannheim/