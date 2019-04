Die „Berlin-Party“ tanzt in den Mai

× Erweitern Foto: meineresterampe, pixabay.com, gemeinfei BerlinParty

Das Party-Team der Berlin-Party aus dem LSKH lädt zum Tanz in den Mai – in einer neuen Location: Im Frankfurter Nordend liegt der schnuckelige Klub „Tiefenrausch“, der für die „Tanz in den Mai“-Edition der „Berlin“-Party ausgewählt wurde.

„Wir hatten Lust, einmal eine neue Location auszuprobieren“, erklärt Mitorganisatorin Simone. „Die neue Location muss natürlich zum Party-Konzept passen: Kreuzberg, alternativ, entspannt, jede und jeder darf rein. Und so sind wir auf das Tiefengrund gestoßen“. Eingeladen sind queer people and friends, die Musik mit Berliner Atmosphäre kommt von Frau P.

30.4., Tiefenrausch, Friedberger Landstr. 116, Frankfurt, 20:30 Uhr