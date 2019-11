× Erweitern Foto: skeeze, pixabay.com, gemeinfrei Beatclub

Disco, Beat und Bowle – klingt wie die Zutaten für einen Tanz in den Mai, ist in Wirklichkeit aber der beliebte Beat Club des Switchboard. DJ p(tom) hat die besten Partyhits der letzten drei Jahrzehnte parat, um dem Café-Floor gut einzuheizen. Zur Abkühlung gibt’s leckere Bowle und zum Flirten eine Cocktail-Lounge – was will man mehr?

16.11., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 21 Uhr, www.switchboard-ffm.de