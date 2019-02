× Erweitern Foto: Richard Kranzin TrustTheGirl

Alles bunt und alles dabei: Wenn Trust.The.Girl und Atomics regelmäßiger Gast-DJ barbecute björn zusammen hinterm DJ-Pult stehen, wird der Mix besonders abwechslungsreich: Indie-Klassiker von Siouxsie and The Banshees oder den Arctic Monkeys treffen auf aktuellen Elektropop à la Robyn oder Roosevelt. Oder um es mit den Wombats zu sagen: „Let's dance to Joy Division and celebrate the irony, everything is going wrong but we're so happy“.

8.2., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, www.facebook.com/AtomicPartysGermany