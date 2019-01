× 1 von 2 Erweitern Foto: privat MrBiro × 2 von 2 Erweitern Foto: Richard Kranzin Atomic DJane trust.the.girl Prev Next

Long Time no see: Der quirlige Mr Biró ist am 11. Januar endlich mal wieder Gast-DJ der Atomic-Sause. Bekannt von seinen eigenen Partyreihen Vertigo, Popcore oder Tini-Tüss hat er heute seinen Mix aus Indie, Electro und Classics mit einem Schuss Pop, R’n’B und House im Gepäck. Atomic-Resident-DJane Trust.the.Girl freut sich mit und gibt das Kommando „Lights off – Party on“! *bjö

11.1., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, www.facebook.com/AtomicPartysGermany