Atomic von Herzen

Foto: Alex Wipperfürth Trust.The.Girl Jasmine Drinkorn

Indie, Pop und 80er-Hits: das ist der Soundtrack der Atomic-Party, der monatlich von Atomic-Macherin und DJane Trust.The.Girl auf den Dancefloor gepustet wird; da treffen The Strokes auf Cyndi Lauper, Robyn und Florence and the Machine auf Billy Idol und David Bowie, dazu gibt’s einen Dash Elektro-Sound und einen Spritzer Beyoncé –fertig ist der Atomic-Sommercocktail! Als Gast-DJ ist der langjährige Atomic-Begleiter barbecute björn am Start. Get your Rocks off, Honey!

9.8., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, www.facebook.com/AtomicVonHerzen