Atomic Nuclear Power

× Erweitern Foto: Guido Woller Atomic_TrustTheGirl

„We love Music“ sagt die Atomic-Chefin und Resident-DJane Trust.The.Girl und stellt das jeden Monat erneut unter Beweis. Ritterliche Mitstreiter hat sie in ihren Gast-DJs, und im Mai ist der langjährige Atomic-Begleiter barbecute björn am Start. Wo sonst kann man zu den Hits von The Strokes, Depeche Mode, Culture Club und Whitney Houston an einem Abend tanzen? Genau hier! Und wo gibt’s die flirtigsten Jungs und Mädels dazu? Ja, auch hier! Kiss Kiss – Bang Bang!

10.5., Nachtleben, Kurt Schumacher Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, www.facebook.com/AtomicVonHerzen/