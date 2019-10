Atomic Indie-Sause

× Erweitern Foto: Alex Wippenfürth Jane Trust the Girl

Bei der Atomic geht’s immer noch um die Musik: Macherin DJane Trust The Girl bringt monatlich elegant einen euphorischen Cocktail-Mix aus Indie-Krachern, Electro-Beats mit einem Dash 80er-Hits – und zwar nicht gerührt, dafür kräftig geschüttelt!

Da tanzen die Wombats zu Joy Division und Depeche Mode, Billy Idol zeigt Hot Chip die heiße Lippe und Madonna räkelt sich barfuß mit Florence and the Machine. Im Oktober ist Atomic-Veteran barbecute björn als Co-DJ mit am Start.

11.10., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 35, Frankfurt, 23 Uhr, www.facebook.com/AtomicVonHerzen