Atomic for Queers and Folks

Frankfurts Indie-Pop-Party hat ein großes musikalisches Herz, das zwar hauptsächlich für Indie-Kracher schlägt, aber für elektronische Sounds und Pop der 80er ebenso offen ist. Macherin DJane trust.the.girl bündelt galant die musikalischen Eskapaden, und als DJ-Gast darf man sich auf Crowbar alias Adriano freuen, der mit ebenso viel Fingerspitzengfühl zwischen den Genres surft. Hier laufen The Strokes, The Cure, Cyndi Lauper, Hot Chip, Depeche Mode, Gossip und Robyn an einem Abend.

13.9., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, www.facebook.com/atomicvonherzen