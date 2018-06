Atomic Double Feature

× Erweitern Foto: privat Atomic

Weil der Juni so schön ist (und vor allem weil er fünf Wochenenden hat) lädt DJane Trust.The.Girl in diesem Monat gleich zwei Mal zur Atomic-Pop’n’Rock-Sause: Zum regulären Termin am 8.6. gesellt sich Atomic-Haudegen barbecute björn mit ans DJ-Pult und zusammen lassen die beiden sämtliche Gitarren krachen, Bässe vibrieren und legen einen bunten Hüftschwung hin – zu Pop, Indie und Rocksounds. Schillernde Einhornstimmung nennt man das. Am Zusatztermin, Freitag dem 29.6., kommt der lustige Energie-Flummi Sony Straight aus Berlin zu Besuch, und gemeinsam rocken die beiden DJanes mit Indie-Hits und Electro-Beats durch die laue Sommernacht. Hands up in the Air!

8. und 29.6., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr,www.facebook.com/AtomicPartysGermany/