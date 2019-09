× Erweitern Foto: FLC Approved

Die Party des FLC für die schwule Fetisch- und BDSM-Community ist bereits seit einigen Jahren der beliebte Treffpunkt für Kerle in Leder, Harness, Gummi oder Uniform, die sich auch für das Spiel mit Dominanz und Unterwerfung begeistern. Die Grande Opera bietet wie immer viel Platz und viel Ausstattung für vielseitige Spielereien, oder man bleibt treu an der Bar und trifft sich zum Klönen auf ein Bier. So oder so gilt der strikte FLC Dresscode.

21.9., Grande Opera, Christian-Pleß-Str. 11, Offenbach, 21 Uhr, www.flc-frankfurt.de/approved/