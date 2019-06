8 Jahre Shameless

× Erweitern Foto: Lisa-Marie Riebeck, imr-photography.com Optimica

Natürlich ist bei diesem Titel die erfolgreiche Partyreihe des gutgelaunten Optimica gemeint, der mit seinen Tech- und Prog-House-Sets regelmäßig den Dancefloor in der bluebar zum Kochen bringt. Der achte Geburtstag fällt glücklicherweise zusammen mit dem Wochenende des Sommerfests der AIDS-Hilfe, und so kann man vom Straßenfest nahtlos zur Party in die bluebbar wechseln.

22.6., bluebar, Alte Gasse 34, Frankfurt, 23:59 till late, www.facebook.com/shamelessclubbing/, www.facebook.com/bluebarffm/