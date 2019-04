8 Jahre Let’s go Queer

× Erweitern Foto: privat Letsgoqueer - BambiMercury

Die LGBTI*-and-Friends-Party von Warmes Wiesbaden in Kooperation mit dem Kulturzentrum Schlachthof wird stolze acht Jahre alt! Als Special kommt Miss Bambi Mercury aus Berlin vorbei und kocht einen heißen Musik-Mix an den DJ-Decks. Die „Let’s go Queer“ ist mit der Geburtstagsparty gleichzeitig Auftakt eines LSBTIQ*-Monats in Wiesbaden mit dem IDAHOT, der Queeren Kulturwoche und dem CSD (siehe auch auf den Seiten 12 und 16).

4.5., Kesselhaus, Kulturzentrum Schlachthof, Murnaustr. 1, Wiesbaden, 23 Uhr, www.warmeswiesbaden.blogsport.de