5 Jahre Pure Clubbing

Bereits sagenhafte fünf Jahre feiert die erfolgreiche House-Party „Pure“ für Gays and Friends. Zur Geburtstagssause im Juni gibt’s genau das, was die Pure-Party so erfolgreich macht: Das Resident-DJ-Team Cihan Akar und Mark Hartmann lässt auf dem großen Floor mit feinem House und knackigen Tech-House-Tunes die Hosen flattern, während im Basement DJ Vim auf dem zweiten Floor mit seinem Mix aus Black Beats, 90er-Hits, Pop und House zum Alternativprogramm bläst. Das garantiert beste Feierlaune, und der Flirtfaktor kommt dabei nie zu kurz. Early Birds erhalten wie immer bis 23 Uhr ermäßigten Eintritt sowie einen Welcome-Shot auf’s Haus. Glückwunsch!

23.6., Karlson, Karlstr. 17, Frankfurt, 22:30 Uhr, www.facebook.com/PUREgayclubbing