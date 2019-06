4 Jahre Café Solo

× Erweitern Foto: Café Solo Cafe Solo

Alejandro und das Team der Café-Bar Solo können sich freuen: Am 29.6. feiert der Communitytreff sein vierjähriges Bestehen! „Wir danken vor allem unseren Gästen und deren Wertschätzung für unsere erbrachten Leistungen“, meint Alejandro. „Und natürlich den vielen uneigennützigen Helfern, ohne die vieles gar nicht möglich wäre“. Events wie die regelmäßigen Mottopartys oder das Quiz mit Dotty Eben sind die Publikumslieblinge im Solo-Monatsplan „Und die meisten mögen auch unsere Gratis-Tapas bei den Events“, ergänzt Alejandro. Das alles soll standesgemäß gefeiert werden – die Specials am Abend des 29.6. bleiben natürlich noch geheim, aber das Team arbeitet bereits fieberhaft an einem grandiosen Spektakel!

29.6., Café Solo, U4 15 – 16, Mannheim, 20 Uhr, www.facebook.com/SoloMannheim/