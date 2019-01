20 Jahre Warm ins Wochenende

× Erweitern Foto: Silke_U, pixaybay.com, gemeinfrei WarmInsWochenede

Die Mainzer Uniparty „Warm ins Wochenende“ feiert im Januar ihr zwanzigjähriges Bestehen und gehört damit zu den beständigsten queeren Partys im Rhein-Main-Gebiet! Monatlich zwei Partys – in der vorlesungsfreien Zeit einmal im Monat – steigt die Studi-Party im Q-Kaff, dem Kulturcafé der Uni Mainz. Organisiert wird sie vom autonomen Schwulenreferat im AStA der Uni Mainz. Und mit den wechselnden DJs bleibt die Party nach wie vor aktuell: Im Januar ist DJane Käry am 11.1. an den Decks, die große Geburtstagsfeier am 26.1. bestreitet eine langjährige „Warm ins Wochenende“-Begleiterin: DJ Miss Günnie T. Glückwunsch! *bjö

11. und 26.1., QKaff, Johann-Joachim-Becherweg 5, Mainz, 23 Uhr, www.schwulenreferat-mainz.de/warm-ins-wochenende/