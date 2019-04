× Erweitern Foto: privat Gaydelight Theo

Die Volksfest-Party im Wasenwirt Festzelt auf dem Canstatter Wasen ist seit 20 Jahren ein Dauerbrenner und begeistert jedes Mal rund 2.000 queere Gäste, die nicht nur aus Stuttgart, sondern aus der gesamten Region zum Event kommen. Wir haben Gaydelight-Macher Theo von Pagliarucci zum Interview getroffen.

Hättest du die Gaydelight-Sause vor 20 Jahren ohne die Unterstützung deiner Familie, die das Festzelt betreibt, starten können?

Oder anders gefragt: Wie war die Stimmung und Haltung gegenüber einer lesbisch-schwulen Festzelt-Sause vor 20 Jahren?

Der damalige Veranstalter des Cannstatter Volksfests, war von der Party nicht wirklich begeistert. Man hatte Angst um das familienfreundliche Image des Wasens. Ganz ehrlich gesagt wollte der zuständige Sachbearbeiter die Party sogar untersagen. Darüber habe ich der BILD Zeitung berichtet, die mich dann auch tatkräftig mit PR unterstützt hat. Alleine dadurch wurde die Veranstaltung direkt beim ersten Mal zu einem Erfolg.

Ohne die Unterstützung meiner Familie hätte ich es allerdings nicht geschafft, Gaydelight zu einer Marke aufzubauen. Und die sich nun seit 20 Jahren in der Community hält und nicht an Attraktivität verloren hat.

Foto: Weeber Festzeltbetrieb GmbH

Ich habe gehört, dass in Madonna zum Gaydelight-Jubiläum kommt?

Ja, die Queen of Pop gibt sich die Ehre! Selbstverständlich nicht das Original, doch die Künstlerin aus London kommt an Madonna sehr nahe heran. Madonna hat ja die Rolle als Botschafterin für 50 Jahre Stonewall übernommen. da dachte ich mir, dass sie dies auch 20 Jahre Gaydelight schuldig ist.

Auf was können wir uns zum Gaydelight-Jubiläum noch freuen?

Zum Jubiläum wird noch einiges geboten. Mit der Gaydelight auf dem Frühlingsfest, starten wir ja erst in das Jubiläumsjahr. Die Carry On Party findet zum Beispiel am 9.5. wieder im King’s Club statt; eine Rückkehr an den Ort, wo damals alles begann. Zum Volksfest im Oktober wird dann die Partyrakete richtig gezündet. Doch darüber kann ich noch nicht soviel verraten.

Foto: Weeber Festzeltbetrieb GmbH

Das Gaydelight-Vorbild Oktoberfest hat vor einigen Jahren Verhaltensregeln für homosexuelle Paare auf dem Münchner Volksfest veröffentlicht; man solle öffentliche Küsse vermeiden, um keine negativen Reaktionen hervorzurufen. Wie stehst du dazu – und gab es vielleicht ähnliche Diskussionen für den Canstatter Wasen?

Man sollte allgemein mit Niveau in der Öffentlichkeit agieren. Egal welche sexuelle Orientierung man hat. Das hat etwas mit Anstand und Respekt zu tun – Attribute die in unserer Gesellschaft leider immer mehr verloren gehen.

9.5., Festzelt Wasenwirt, Cannstatter Wasen, Stuttgart, 18 – 23 Uhr, Infos und Reservierung über www.gaydelight.de, Facebook-Veranstaltung

Ab 23 Uhr Carry-On Party im King’s Club, Calwer Str. 21, Stuttgart, Infos über www.facebook.com/gaydelight/, Facebook-Veranstaltung