13 Jahre Atomic Frankfurt

× Erweitern Foto: privat DJ Pol

Foto: Guido Woller Trust The Girl

Den 13. Geburtstag an einem Freitag dem 13. zu feiern kann ja nur ein gutes Omen sein! Und so hat die aktuelle Atomic-Macherin trust.the.girl sich den Atomic-Gründer DJ Pol an die Decks geholt, um gemeinsam eine krachende Party mit Indie-Rock-Classics zu feiern - von The Strokes über Arctic Monkeys und Bloc Party bis zu Franz Ferdinand, neuer Gitarrenmusik von Florence & The Machine bis Schrottgrenze oder coolem Electro-Pop à la Robyn und Roosevelt sowie heißen 80er-Hits on Top. Euphorie!

13.12., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, www.facebook.com/atomicvonherzen/