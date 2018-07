ZuKT Tanzmarathon

× 1 von 2 Erweitern Foto: ValentinFanel ZuKT × 2 von 2 Erweitern Foto: Maciej Rusinek ZuKT Prev Next

Der Tanzmarathon der Studierenden des Studiengangs ZuKT_BAtanz an der Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst HfMDK ist Abschluss und Höhepunkt jedes Tanz-Studienjahres. An drei Tagen werden jeweils drei Programme geboten, die die gesamte Bandbreite der aktuellen Tanzkultur widerspiegeln – da trifft Folklore auf modernen Tanz, es gibt Choreografien von Ballett-Altmeistern wie Jiří Kylián, dem Tanzdirektor des Staatstheaters Kassel Johannes Wieland oder der Kölner Choreografin und Leiterin der freien Tanzgruppe Mouvoir Stephanie Thiersch zu sehen, aber auch Arbeiten der Hochschuldozenten Jean-Hugues Assohoto, Dieter Heitkamp, Marc Spradling und Susanne Noodt sowie studentische Eigenarbeiten. Am eindrucksvollsten ist trotzdem immer noch die Energie, mit der die angehenden Tänzerinnen und Tänzer auf die Bühne gehen – einfach einzigartig!

5. – 7.7., HfMDK, Eschersheimer Landstr. 29 – 33, Frankfurt, Programme jeweils um 19, 20:15 und 21:30 Uhr, Infos zu Tickets über www.hfmdk-frankfurt.info